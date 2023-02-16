Луганск, , 10:53 — REGNUM В Луганской Народной Республики сотрудники спецназа Росгвардии обнаружили свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Востоке Украины в период с 2014 по 2022 год. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Росгвардии.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID). Бойцы спецназа обнаружили документы, в которых даются подробные указания для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения.

Уточняется, что данная работа велась также при помощи распространения печатных изданий, в которых искажалась реальная картина происходящего на Украине, а Россия выставлялась в роли страны–агрессора.

«Главы местных администраций строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией представителей американского Агентства по международному развитию (USAID), а также на средства этой организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления присутствуют разделы по децентрализации Украины, а при работе с молодым поколением под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества.

Активность USAID в Луганской Народной Республике подтвердили также сотрудники местной администрации.

«Обнаруженные пособия в подавляющем большинстве ярко свидетельствуют о планомерном и целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти по отношению к Российской Федерации», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что обнаруженные материалы были переданы сотрудникам компетентных органов.

Отмечается, что ранее бойцы Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.