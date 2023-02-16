Луганск, 16 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Жителя Луганской Народной Республики приговорили к 19 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщил 16 февраля представитель органов безопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Украинский гражданин, проживающий в республике, собирал для Киева военные сведения, а затем передал их украинской стороне. В результате ВСУ обстреляли один из промышленных объектов ЛНР, чем нанесли значительный ущерб, в том числе гражданскому населению.

Шпиона задержали органы безопасности. Верховный суд ЛНР признал его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и назначил наказание в виде 19 лет колонии, рассказал РИА Новости представитель органов безопасности.