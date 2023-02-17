Москва, , 13:14 — REGNUM В двадцати самых привлекательных для туристов российских регионах с 2022 года уже сданы в эксплуатацию более 1000 номеров модульных отелей. На эти цели государство выделило субсидию, общая сумма которой составила 4 млрд рублей.

Окрестности в гостиничном комплексе «Ямская слобода» АНО «Национальные приоритеты»

В 2022 году по итогам проведенных конкурсов суммарно в регионах появится 3 229 новых номеров. А в ближайшие два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» строительство туристической инфраструктуры только увеличится. Ранее Минэкономразвития предложило расширить программу поддержки по строительству модульных средств размещения и направить ещё 8 млрд рублей. «Мы наблюдаем бум строительства туристической инфраструктуры, поскольку Минэкономразвития создало такие условия и преференции для инвесторов, которые создают гостиницы. Один только нулевой НДС на пять лет с момента ввода в эксплуатацию гостиницы — это уже очень сильный был стимул», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Субсидирование строительства быстровозводимых отелей — это одна из мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая позволяет увеличить номерной фонд и создать новые средства размещения. Строительство происходит на принципах софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта — это средства бизнеса, вторую часть поддерживает государство за счет субсидии.

В конце января министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами Правительства РФ предложил расширить меры поддержки туротрасли для ускорения строительства гостиниц и увеличения номерного фонда в РФ. В частности, в ближайшие два года в рамках нацпроекта предлагается направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц, выделив два сегмента поддержки. Первый — небольшие семейные отели до 10-15 номеров, второй — крупные комплексы от 100 номеров, в том числе на базе действующих гостиниц.

«Обсуждали на прошлой неделе этот вопрос с отельерами и туроператорами, они считают эти модели наиболее эффективными», — уточнил глава ведомства.

Строительство модульных гостиниц помогает очень быстро увеличивать номерной фонд в стране. На специальных заводах изготавливаются готовые конструкции, которые остается только привезти на место, собрать, установить и подключить к сетям. При этом модульные отели являются круглогодичными и могут быть любого уровня комфорта.

Первых гостей в модульных отелях уже приняли в Шерегеше Кемеровской области, и в Бурятии, на берегу озера Байкал. Готовятся в Тверской области, на территории курорта «Завидово». Здесь в гостиничном комплексе «Ямская слобода» было построено 26 новых модульных домов, которые располагаются вокруг живописного озера.

«Средства субсидии были направлены на приобретение, доставку и монтаж модульных домиков — глэмпингов. Нам удалось добавить 104 новых койко-места и создать 10 рабочих мест», — пояснил управляющий гостиничного комплекса «Ямская слобода» Андрей Быков.

По его словам, к уже имеющимся ранее вариантам размещения в гостинице или кемпинговых домиках (без удобств) теперь добавились просторные комфортабельные дома с собственной кухней, санузлом и террасой. Эти дома оборудованы всем необходимым для комфортного размещения: спальня-гостиная с панорамными окнами, кухня, обеденная зона, санузел и ванная комната, техническое оборудование. У каждого домика есть просторная терраса с видом на озеро.

В гостиничном комплексе «Ямская слобода» АНО «Национальные приоритеты»

«Такая вариативность размещения в рамках одного гостиничного комплекса позволяет нам привлечь как новых индивидуальных гостей (семьи с детьми, компании), так и расширить возможности комплекса в корпоративном сегменте, привлечь более крупные группы. Это в свою очередь позволяет сбалансировать загрузку нашего загородного комплекса: группы в основном ориентируются на будние дни, а индивидуальные гости — на выходные», — считает Андрей Быков.

Гостиничный комплекс «Ямская слобода» АНО «Национальные приоритеты»

По словам представителя курорта «Завидово» Ольги Березницкой, грантовая поддержка нацпроекта «Туризм» по строительству быстровозводимых отелей помогает развивать уникальную площадку для культурно-познавательного и экологического туризма.

В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш в «Секторе «Е» при поддержке нацпроекта «Туризм» было реализовано два проекта по строительству модульных домов. Первый — это горная деревня, которая включает 27 домов в форме бунгало с двухместным и четырехместным размещением. Второй — отельный комплекс «Тайгара» (8 барнхаусов и 12 купольных домов). Всего было создано 47 модульных домов.

«С момента открытия и до текущего года в «секторе Е» в Шерегеше не было услуг по предоставлению мест размещения. Безусловно, наличие этой услуги делает наш сектор более привлекательным для туристов. В этом году, за счет субсидии в том числе, удалось увеличить турпоток как на наш сектор, так и в Шерегеш в целом», — отмечает собственник «Сектора «Е» в горнолыжном курорте «Шерегеш» Вадим Кулубеков.

Шерегеш, новый отельный комплекс «Тайгара» АНО «Национальные приоритеты»

Новые модульные дома обладают всем необходимым для комфортного и современного размещения: теплый пол, спальные места, ванная комната, кухонные и туалетные принадлежности, сушилка для инвентаря и одежды и другое.

«В своих проектах мы старались не нарушить уникальный ландшафт Шерегеша, сохранить прекрасные виды и аккуратно вписать наши домики в общую картину.

Шерегеш. Удобства отельного комплекса «Тайгара» АНО «Национальные приоритеты»

Для этого при строительстве домов мы использовали максимально природные материалы: дерево, металл, стекло», — рассказывает Вадим Кулубеков. Первых гостей построенный с помощью нацпроекта модульный отель уже принял в период новогодних праздников: с 31 декабря по 15 января его посетили около 650 человек. В основном гости приезжают из Сибирского и Центральных федеральных округов.

Вид на отельный комплекс «Тайгара» в Шерегеше АНО «Национальные приоритеты»

В Бурятии при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» модульные дома уже построены на берегу озера Байкал, в загородном комплексе «Апарт-отель Тайга». Всего было установлено 12 модульных домов в форме А-фреймов с большими панорамными окнами, которые оснащены всей необходимой мебелью, техническим оборудованием, санитарно-гигиеническими предметами. Средства субсидии по нацпроекту были направлены на покупку и установку модульных домов.

Байкал. В загородном комплексе «Апарт-отель Тайга» АНО «Национальные приоритеты»

Как отмечает руководитель проекта Светлана Цыбенжабон, все номера подходят для круглогодичного размещения.

«Каждый дом имеет индивидуальную террасу и выполнен из натурального дерева по каркасными технологиям. На первом этаже находится кухня-гостиная и ванная комната, на втором этаже — спальня. На открытой террасе планируется обеденная зона с деревянной мебелью, выполненной местными мастерами», — рассказала Светлана.

По её словам, поддержка нацпроекта оказала огромное влияние на быстрый запуск проекта. Комплекс «Апарт-отель «Тайга» уже принял первых гостей в январе 2023 года.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовала в 2021 году. Меры и инструменты нацпроекта «Туризм» помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Ожидается, что к 2030 году число внутренних поездок увеличится до 140 млн. Благодаря национальному проекту организаторы мест отдыха и туристических маршрутов получают поддержку государства, а туристы — высокий уровень сервиса.