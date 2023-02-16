В Белой книге обороны Южной Кореи назвали КНДР врагом государства

Сеул, , 10:46 — REGNUM В Южной Корее впервые за шесть лет назвали КНДР и её армию «врагом». Соответствующая информация приводится в Белой книге по вопросам обороны, опубликованной 16 февраля на сайте южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе содержится информация, касающаяся внутренней и внешней политики Северной Кореи, структуры и силы армии. Отмечается, что в декабре прошлого года руководство страны также определило Южную Корею как «несомненного врага».

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Также описывается ядерный потенциал северного соседа, типы ракет и их возможности, в том числе «неоднократные» случаи нарушения Пхеньяном межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности.

По южнокорейским данным, в запасе у КНДР находится около 70 кг плутония и «значительное» количество высокообогощенного урана. В армии насчитывается 1,28 млн военнослужащих, а на вооружении находятся свыше 4,3 тыс. танков, 400 надводных кораблей и 70 подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР.