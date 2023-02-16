Донецк, 16 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли все основные высоты в окрестностях Артёмовска. Об этом 16 февраля заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Он отметил, что основные успехи у российских военнослужащих фиксируются под Артёмовском.

«Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — пояснил Кимаковский, добавив, что на артёмовском направлении фиксируется много иностранных наёмников.

Он уточнил, что на этом направлении слышна польская, французская и английская речь.

«Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», — добавил он.

Владимир Югасов ИА REGNUM Битва за Артёмовск (Бахмут). Линия фронта. 15.02.2023

Как передавало ИА REGNUM, российские военные взяли трассу Славянск — Артёмовск под огневой контроль, но ВСУ уже прокладывают новую дорогу по полям для снабжения своего гарнизона. Вместе с этим российские войска наносят потери подразделениям ВСУ в районе города Кременная в ЛНР.