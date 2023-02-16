Герой России Елизаров рассказал о потерях ВСУ в Соледаре
Артемовск, 16 февраля 2023, 10:36 — REGNUM Подразделения ВСУ, оборонявшие Соледар, понесли почти в семь раз больше потерь, чем российская сторона. Об этом 16 февраля рассказал командовавший штурмом города боец ЧВК «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос.
«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — приводит слова Елизарова РИА Новости.
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Напомним, освобождение Соледара завершилось 12 января. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Елизаров командовал штурмом города.
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