Герой России Елизаров: потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери России

Артемовск, , 10:36 — REGNUM Подразделения ВСУ, оборонявшие Соледар, понесли почти в семь раз больше потерь, чем российская сторона. Об этом 16 февраля рассказал командовавший штурмом города боец ЧВК «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — приводит слова Елизарова РИА Новости.

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Напомним, освобождение Соледара завершилось 12 января. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Елизаров командовал штурмом города.

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