Советник главы ДНР Кимаковский: Марьинку выгрызают у ВСУ «дом за домом»

Донецк, , 10:36 — REGNUM Российские подразделения постепенно отвоёвывают Марьинку у ВСУ, продвижение в этом городе идёт дом за домом. Об этом советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире «Соловьев Live».

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинские военные забетонировали в городе окопы, дома и подвалы, устроили в частном секторе разветвлённую сеть ходов и укреплений. При обстрелах противник перемещается из одного дома в другой подвалами, рассказал он.

«В Марьинке идет продвижение по позициям, дом за домом мы выгрызаем у них этот город, который они практически превратили в укрепрайон», — заявил Кимаковский.

Российские бойцы «потихоньку выгрызают» город у украинских военных, серьёзно работают артиллеристы и танкисты, добавил советник.

По его словам, ожесточённые бои идут возле Угледара. Российские подразделения сковывают силы противника.

Город Марьинка — часть Донецкой агломерации, расположен западнее Донецка. Из Марьинки ВСУ регулярно ведут артиллерийский обстрел города.