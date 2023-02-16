Советник главы ДНР рассказал о «выгрызании» Марьинки у ВСУ
Советник главы ДНР Кимаковский: Марьинку выгрызают у ВСУ «дом за домом»
Донецк, 16 февраля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Российские подразделения постепенно отвоёвывают Марьинку у ВСУ, продвижение в этом городе идёт дом за домом. Об этом советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире «Соловьев Live».
Украинские военные забетонировали в городе окопы, дома и подвалы, устроили в частном секторе разветвлённую сеть ходов и укреплений. При обстрелах противник перемещается из одного дома в другой подвалами, рассказал он.
«В Марьинке идет продвижение по позициям, дом за домом мы выгрызаем у них этот город, который они практически превратили в укрепрайон», — заявил Кимаковский.
Российские бойцы «потихоньку выгрызают» город у украинских военных, серьёзно работают артиллеристы и танкисты, добавил советник.
По его словам, ожесточённые бои идут возле Угледара. Российские подразделения сковывают силы противника.
Город Марьинка — часть Донецкой агломерации, расположен западнее Донецка. Из Марьинки ВСУ регулярно ведут артиллерийский обстрел города.