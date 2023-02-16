Львов, Украина, 16 февраля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Руководитель Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил 16 февраля о взрыве на объекте критической инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Слова Козицкого приводят украинские СМИ. Чиновник заверил, что пострадавших в результате происшествия нет, возгорание ликвидировано.

Ночью украинские власти сообщили о воздушной тревоге во всех областях.