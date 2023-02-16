ДНР, 16 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Российские военные взяли трассу Славянск — Артёмовск под огневой контроль, но ВСУ уже прокладывают новую дорогу по полям для снабжения своего гарнизона. Об этом 16 февраля пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Владимир Югасов ИА REGNUM Битва за Артемовск (Бахмут). Линия фронта. 15.02.2023

«Трасса Славянск — Артёмовск в районе Красной Горы под огневым контролем «оркестра». А противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артёмовск, и на окраины», — написал Поддубный.

По его словам, обстановка очень сложная: инициатива на стороне российских подразделений, но преждевременно говорить о том, что противник принял поражение.

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Он добавил, что в Артёмовске и его окрестностях находится группировка ВСУ численностью 40–50 тыс. человек.

При этом он уточнил, что Парасковиевка не находится в окружении, а российским силам пока удалось только взять под огневой контроль пути подвоза и эвакуации.