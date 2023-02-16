Цзянсу, Китай, , 10:36 — REGNUM В результате пожара в одной из гостиниц китайского города Сучжоу в провинции Цзянсю погибли шесть человек, ещё 28 были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Об этом 16 февраля сообщает информационный ресурс «Пэнпай».

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Возгорание произошло утром 16 февраля в здании на улице Чжэньчжуху. К настоящему времени пожарным удалось потушить пламя и завершить поисково-спасательную операцию.

О причинах пожара не уточняется. Начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, возле министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в городе Хатае взорвались тлеющие угли костра.