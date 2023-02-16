Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. На Тихоокеанском флоте впервые провели ночную дозаправку дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сергей Субботин/ РИА Новости Дальний противолодочный самолет Ту-142 М3

По её информации, экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М Воздушно-космических сил России.

Отмечается, что экипажи проводили тренировочные полёты как днём, так и ночью.

«Ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые», — рассказали в пресс-службе, добавив, что два самолёта Ту-142МЗ совершили всего свыше 20 стыковок с самолётом-заправщиком.

Уточняется, что такие полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки, они происходят на высоте от четырёх до пяти тысяч метров на скорости самолётов 500–600 километров в час.

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