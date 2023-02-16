Пашинян: Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения
Ереван, 16 февраля 2023, 10:20 — REGNUM Армения завершила работу над проектом мирного договора с Азербайджаном. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.
«Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном», — сказал Пашинян.
Он добавил, что Ереван уже передал свои предложения Баку, а также странам — членам Минской группы ОБСЕ.
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