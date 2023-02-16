Пашинян заявил о завершении работы над проектом мирного договора с Азербайджаном

Ереван, , 10:20 — REGNUM Армения завершила работу над проектом мирного договора с Азербайджаном. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван уже передал свои предложения Баку, а также странам — членам Минской группы ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Армении опровергло данные о планах напасть на силы Азербайджана