Ереван, 16 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Армения завершила работу над проектом мирного договора с Азербайджаном. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван уже передал свои предложения Баку, а также странам — членам Минской группы ОБСЕ.