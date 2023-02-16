Жители ФРГ перестали сомневаться в поражении Украины после решения НАТО
Берлин, 16 февраля 2023, 10:11 — REGNUM Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами Североатлантического альянса.
Напомним, ранее обозреватель Bloomberg Арне Делфс отметил, что своим заявлением о поставке на Украину меньшего количества танков, чем планировалось, Германия фактически признала провал западных союзников в вопросе поддержки ВСУ.
По его словам, Украина получила четкий сигнал от Запада о том, что союзники не смогут помочь Киеву справиться с предсказываемой активизацией боевых действий в ходе спецоперации.