Берлин, 16 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами Североатлантического альянса.

Сергей Корсун ИА REGNUM Игрушки

«Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!» — пишет один из комментаторов.

«С самого начала было ясно, что Украина не победит», — отметил еще один пользователь.

«Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге», — написал третий, добавив, что не в последнюю очередь это произошло из-за министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Напомним, ранее обозреватель Bloomberg Арне Делфс отметил, что своим заявлением о поставке на Украину меньшего количества танков, чем планировалось, Германия фактически признала провал западных союзников в вопросе поддержки ВСУ.

По его словам, Украина получила четкий сигнал от Запада о том, что союзники не смогут помочь Киеву справиться с предсказываемой активизацией боевых действий в ходе спецоперации.