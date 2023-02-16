Хатай, , 10:18 — REGNUM Возле министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в городе Хатае взорвались тлеющие угли костра. Происшествие попало на видео, ролик распространился в местных СМИ и социальных сетях.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

В Хатае, пострадавшем от мощного землетрясения, министр встретился с медицинским персоналом полевого госпиталя. Он беседовал с медиками, когда произошёл хлопок. В кадре заметны искры и взметнувшееся пламя, слышны крики людей.

В турецком минздраве заявили, что министр Коджа и окружавшие его люди не пострадали, сообщает портал BirGün.

Как сообщало ИА REGNUM, десять турецких провинций пострадали в результате двух землетрясений с эпицентрами в Газиантепе и Кахраманмараше. По данным властей, погибли свыше 35,4 тыс. человек.