Глава МИД Израиля Коэн прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Тель-Авив, Израиль, , 09:54 — REGNUM Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом 16 февраля Коэн написал в Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я сейчас прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны», — написал он.

По его словам, в Киеве он встретится с Зеленским и министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой.

Также Коэн добавил, что намерен заново открыть посольство Израиля в Киеве, посетить Бучу и Бабий Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские власти готовы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной в случае, если Киев и Москва объявят о таком желании.

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