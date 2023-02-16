Лондон, 16 февраля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Посол США в Москве Билл Бернс ещё в 2008 году предупреждал, что новость о вступлении Украины в НАТО Россия встретит очень болезненно, при этом Запад не обратил на это внимания, продолжив свою игру. Об этом написал экс-посол Великобритании в России Тони Брентон для Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед. Рука, нажимающая на спусковой крючок, ответственна за последствия», — написал Брентон, добавляя, что политика западных стран повлияла на начало конфликта на Украине.

Дипломат также вспомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, который назвал расширение НАТО самой роковой ошибкой политики США за всю эпоху после окончания холодной войны.

Как передавало ИА REGNUM, Украина при поддержке западных стран намерена обвинить Российскую Федерацию в том, что в 2022 году в результате действий Вооружённых сил России на Чернобыльской АЭС якобы произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины.