Петропавловск-Камчатский, , 09:48 — REGNUM Спасатели пришли на помощь щенку, зажатому под бетонными плитами на Камчатке. Видеозапись со спасением щенка опубликована 16 февраля в телеграм-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

МЧС спасает щенка Цитата из видео МЧС РФ. 2023. Россия

15 февраля в службу «112» позвонила женщина и рассказала о щенке, застрявшем под плитами в заброшенном здании на территории одного из предприятий. Сотрудники предприятия подкармливают обитающих там бездомных собак. Прибывшие на место спасатели нашли собаку по жалобному лаю и скулению, щенок находился под широкой плитой. Её подрезали болгаркой, а затем поднимали по частям.

«На месте работали четверо спасателей и наш медик», — рассказали в МЧС.

Когда щенка извлекли, оказалось, что он здоров, но обезвожен. Вызвавшая спасателей женщина забрала его себе.