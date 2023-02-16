Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Спасатели пришли на помощь щенку, зажатому под бетонными плитами на Камчатке. Видеозапись со спасением щенка опубликована 16 февраля в телеграм-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Цитата из видео МЧС РФ. 2023. Россия МЧС спасает щенка

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«На месте работали четверо спасателей и наш медик», — рассказали в МЧС.

Когда щенка извлекли, оказалось, что он здоров, но обезвожен. Вызвавшая спасателей женщина забрала его себе.