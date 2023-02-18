Москва, 18 февраля 2023, 10:49 — REGNUM Почти миллион российских граждан получили оддержку в 443 центрах поддержки предпринимателей «Мой бизнес», которые работают в 84 регионах России. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать финансовую и нефинансовую помощь государства в виде льготных кредитов, займов и различных обучающих программ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предприниматель Светлана Зейтунян
Предприниматель Светлана Зейтунян
Управление Главы Республики Адыгея по реализации национальных проектов

«Центры «Мой бизнес» — это почти два миллиона оказанных услуг, почти миллион уникальных получателей поддержки. Это не только созданные во всех регионах центры, но и более 350 муниципальных отделений. За этими цифрами стоят живые люди и из предпринимательской среды, и из числа сотрудников центров — это живой организм», — пояснила директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.

В России осуществляется федеральный проект «Предакселерация», направленный на улучшение условий ведения бизнеса для начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть собственное дело. По федпроекту создаётся комфортная система налогообложения, упрощаются требования к отчетным документам, а также у предпринимателей есть возможность получить грант на развитие собственного дела в любой сфере от сельского хозяйства до IT.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и помощи центра «Мой бизнес» в небольшом поселке в Майкопском районе Адыгеи работает языковая школа. В ней обучаются 150 ребят разных возрастов. Ее основала молодой предприниматель Светлана Зейтунян. Светлана в конце 2022 года прошла обучение по программе «Социальное предпринимательство». Оно организовано для людей, которые хотят стать обладателями гранта на развитие своего дела, имеющего статус социального.

«Благодаря программе я получила грант в размере 500 тысяч рублей. Их направила на ремонт двух помещений, где проходят занятия с детьми, закупку методической литературы», — рассказывает Светлана.

В соответствии с бизнес-планом в проекте она задействовала и собственные средства — 250 тысяч рублей — на приобретение оргтехники.

«Также вместе с преподавателями мы разработали и выпустили собственное учебное пособие по обучению детей чтению на английском языке, ориентированное на учеников первого и второго классов», — делится педагог.

Также Светлана планирует обучать детей в своей школе китайскому языку, изучением которого она занимается сама.

По всей стране работают центры «Мой Бизнес». Благодаря взаимодействию с широким кругом ведомств, предприниматели могут получить в центрах господдержку как по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», так и по направлениям сельского хозяйства, экологии, физической культуры и спорта, других сфер. В 2022 году продолжена работа по синхронизации мер поддержки с Минтрудом России, что позволяет оперативно обмениваться информацией о потребностях бизнеса в помощи и обучении.

К примеру, более 30 сахалинских предпринимателей бесплатно улучшат свой сервис. Участниками стартовавшего в Хабаровске четырёхдневного тренинга от центра «Мой бизнес» стали представители разных сфер. Образовательная программа «3С — Совершенствуй свой сервис» проходит в регионе во второй раз. Знаниями делятся опытные бизнес-наставники.

«Каждому региону присущи свои особенности обслуживания людей. За четыре дня мы исследуем культурный код и выявим сильные стороны сахалинского сервиса. Далее дадим практические инструменты для его улучшения», — отметил бизнес-тренер Евгений Плетнёв.

Участники четырёхдневного тренинга от центра «Мой бизнес» на Сахалине
Участники четырёхдневного тренинга от центра «Мой бизнес» на Сахалине
Министерство экономического развития Сахалинской области

Сотрудничество с центром «Мой бизнес» в Тульской области помогло самозатятой Елене Мамаевой стать успешной владелицей студии дизайна жилых и коммерческих интерьеров. В 2020 году она ушла со своей старой работы и открыла свое новое дело. На пути было много сложностей, например, незнание правильного составления договора с заказчиком, но с ними помог справиться Центр «Мой бизнес».

«С первым госзаказом понадобилась открыть ИП на НПД, теперь работаем так и с каждым днем развиваемся все стремительнее. В начале карьеры прошла обучение «Фабрика-Старт». На тот момент не знала о бизнесе вообще ничего, но за 3 месяца я получила ответы практически на все вопросы о юридической, финансовой и других составляющих, а дальше пошло продвижение и рост. Страх — основной фактор, который мешает открыть бизнес. Действовать надо здесь и сейчас, не ждать момента и двигаться вперед. Ловите момент и пользуйтесь государственной поддержкой для своего бизнеса!» — призывает Елена Мамаева.

Елена Мамаева, владелица студии дизайна жилых и коммерческих интерьеров
Елена Мамаева, владелица студии дизайна жилых и коммерческих интерьеров
Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»

Благодаря работе Центров «Мой Бизнес», предприниматели из всех городов могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, пройти обучение по ведению своего дела, а также при поддержке центра оформить льготный кредит или займ.

В Александрове Владимирской области предприниматель Петр Абрашкин получил заемные средства в размере 1,5 млн. руб. на открытие новой торговой точки по франшизе «Хлеббери». Займ в указанном размере предоставлен Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области. Процентная ставка по кредитному продукту «Без залога» составила 8% годовых, а срок предоставления заемных средств — 36 месяцев. По словам Петра Абрашкина, государственной финансовой поддержкой он пользуется повторно.

Во Владимирской области предприниматель благодаря господдержке откроет ещё одну атмосферную пекарню по франшизе
Во Владимирской области предприниматель благодаря господдержке откроет ещё одну атмосферную пекарню по франшизе
Департамент предпринимательства Владимирской области

«Заемные средства с льготной процентной ставкой позволят провести косметический ремонт нового помещения в соответствии с требованиями франшизы, закупить торговое и производственное оборудование для новой точки, произвести расчеты с поставщиками продуктов питания и прочее. По результатам поддержки планируется увеличение выручки и создание двух новых рабочих мест», — подчеркнул предприниматель.

Главная цель Центров «Мой бизнес» — помогать предпринимателям в решении самых разных задач. На портале «Мой бизнес» предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» можно пройти обучение и получить консультации по составлению и реализации бизнес — планов, а также получить льготный кредит для развития бизнеса. получить нефинансовую поддержку можно в 84 регионах России, а всего в стране насчитывается более 5,9 млн предпринимателей.