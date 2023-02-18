Центры «Мой бизнес» оказали предпринимателям почти два миллиона различных услуг

Москва, , 10:49 — REGNUM Почти миллион российских граждан получили оддержку в 443 центрах поддержки предпринимателей «Мой бизнес», которые работают в 84 регионах России. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать финансовую и нефинансовую помощь государства в виде льготных кредитов, займов и различных обучающих программ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предприниматель Светлана Зейтунян Управление Главы Республики Адыгея по реализации национальных проектов

«Центры «Мой бизнес» — это почти два миллиона оказанных услуг, почти миллион уникальных получателей поддержки. Это не только созданные во всех регионах центры, но и более 350 муниципальных отделений. За этими цифрами стоят живые люди и из предпринимательской среды, и из числа сотрудников центров — это живой организм», — пояснила директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.

В России осуществляется федеральный проект «Предакселерация», направленный на улучшение условий ведения бизнеса для начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть собственное дело. По федпроекту создаётся комфортная система налогообложения, упрощаются требования к отчетным документам, а также у предпринимателей есть возможность получить грант на развитие собственного дела в любой сфере от сельского хозяйства до IT.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и помощи центра «Мой бизнес» в небольшом поселке в Майкопском районе Адыгеи работает языковая школа. В ней обучаются 150 ребят разных возрастов. Ее основала молодой предприниматель Светлана Зейтунян. Светлана в конце 2022 года прошла обучение по программе «Социальное предпринимательство». Оно организовано для людей, которые хотят стать обладателями гранта на развитие своего дела, имеющего статус социального.

«Благодаря программе я получила грант в размере 500 тысяч рублей. Их направила на ремонт двух помещений, где проходят занятия с детьми, закупку методической литературы», — рассказывает Светлана.

В соответствии с бизнес-планом в проекте она задействовала и собственные средства — 250 тысяч рублей — на приобретение оргтехники.

«Также вместе с преподавателями мы разработали и выпустили собственное учебное пособие по обучению детей чтению на английском языке, ориентированное на учеников первого и второго классов», — делится педагог.

Также Светлана планирует обучать детей в своей школе китайскому языку, изучением которого она занимается сама.

По всей стране работают центры «Мой Бизнес». Благодаря взаимодействию с широким кругом ведомств, предприниматели могут получить в центрах господдержку как по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», так и по направлениям сельского хозяйства, экологии, физической культуры и спорта, других сфер. В 2022 году продолжена работа по синхронизации мер поддержки с Минтрудом России, что позволяет оперативно обмениваться информацией о потребностях бизнеса в помощи и обучении.

К примеру, более 30 сахалинских предпринимателей бесплатно улучшат свой сервис. Участниками стартовавшего в Хабаровске четырёхдневного тренинга от центра «Мой бизнес» стали представители разных сфер. Образовательная программа «3С — Совершенствуй свой сервис» проходит в регионе во второй раз. Знаниями делятся опытные бизнес-наставники.

«Каждому региону присущи свои особенности обслуживания людей. За четыре дня мы исследуем культурный код и выявим сильные стороны сахалинского сервиса. Далее дадим практические инструменты для его улучшения», — отметил бизнес-тренер Евгений Плетнёв.

Участники четырёхдневного тренинга от центра «Мой бизнес» на Сахалине Министерство экономического развития Сахалинской области

Сотрудничество с центром «Мой бизнес» в Тульской области помогло самозатятой Елене Мамаевой стать успешной владелицей студии дизайна жилых и коммерческих интерьеров. В 2020 году она ушла со своей старой работы и открыла свое новое дело. На пути было много сложностей, например, незнание правильного составления договора с заказчиком, но с ними помог справиться Центр «Мой бизнес».

«С первым госзаказом понадобилась открыть ИП на НПД, теперь работаем так и с каждым днем развиваемся все стремительнее. В начале карьеры прошла обучение «Фабрика-Старт». На тот момент не знала о бизнесе вообще ничего, но за 3 месяца я получила ответы практически на все вопросы о юридической, финансовой и других составляющих, а дальше пошло продвижение и рост. Страх — основной фактор, который мешает открыть бизнес. Действовать надо здесь и сейчас, не ждать момента и двигаться вперед. Ловите момент и пользуйтесь государственной поддержкой для своего бизнеса!» — призывает Елена Мамаева.

Елена Мамаева, владелица студии дизайна жилых и коммерческих интерьеров Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»

Благодаря работе Центров «Мой Бизнес», предприниматели из всех городов могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, пройти обучение по ведению своего дела, а также при поддержке центра оформить льготный кредит или займ.

В Александрове Владимирской области предприниматель Петр Абрашкин получил заемные средства в размере 1,5 млн. руб. на открытие новой торговой точки по франшизе «Хлеббери». Займ в указанном размере предоставлен Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области. Процентная ставка по кредитному продукту «Без залога» составила 8% годовых, а срок предоставления заемных средств — 36 месяцев. По словам Петра Абрашкина, государственной финансовой поддержкой он пользуется повторно.

Во Владимирской области предприниматель благодаря господдержке откроет ещё одну атмосферную пекарню по франшизе Департамент предпринимательства Владимирской области

«Заемные средства с льготной процентной ставкой позволят провести косметический ремонт нового помещения в соответствии с требованиями франшизы, закупить торговое и производственное оборудование для новой точки, произвести расчеты с поставщиками продуктов питания и прочее. По результатам поддержки планируется увеличение выручки и создание двух новых рабочих мест», — подчеркнул предприниматель.

Главная цель Центров «Мой бизнес» — помогать предпринимателям в решении самых разных задач. На портале «Мой бизнес» предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» можно пройти обучение и получить консультации по составлению и реализации бизнес — планов, а также получить льготный кредит для развития бизнеса. получить нефинансовую поддержку можно в 84 регионах России, а всего в стране насчитывается более 5,9 млн предпринимателей.