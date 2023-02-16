The Times: Великобритания уступает Франции роль ведущей военной державы в Европе

Лондон, , 09:37 — REGNUM Франция превосходит Великобританию по мощи вооруженных сил, выделяя меньше средств на оборону, это может лишить Британию звания ведущей военной державы в Европе, пишет The Times со ссылкой на ежегодное исследование военной мощи государств Международным институтом стратегических исследований.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в прошлом году расходы Британии на оборону составили €65 млрд, Франции — €50 млрд. При этом, несмотря на разницу в бюджете, ВС Франции имеют значительные преимущества перед британскими союзниками.

Отмечается, что численность вооруженных сил Франции составляет 203 тыс. человек, Британии — только 150 тыс. человек.

Leclerc 12-го кирасирского полка (12e régiment de cuirassiers (12e RC)) 14 июля 2006 перед парадом в честь Дня взятия Бастилии . Rama

Кроме того, в отличие от Лондона в Париже могут запускать ядерные снаряды не только с подводных лодок, но и с некоторых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые члены правительства Великобритании отговаривали бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона от принятия положительного решения о поставках противотанковых ракетных комплексов NLAW на Украину. Об этом Джонсон заявил в интервью телеканалу TalkTV.

По его словам, вопрос необходимости отправлять Киеву оружие и военную технику поднимался и рассматривался ещё до того, как Россия начала спецоперацию.