Москва, , 09:39 — REGNUM Директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», доктор медицинских наук, доцент Денис Проценко рассказал, что при поступлении в это медучреждение клинико-лабораторные показатели российского фигуриста Романа Костомарова говорили о минимальном шансе на выживание, при этом в минувшие 48 часов его организм начал восстанавливаться. Об этом пишет aif.ru.

Роман Костомаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Проценко сообщил, что на пятые сутки болезни в начале января Костомарова с высокой температурой и ухудшающимся состоянием здоровья доставили в одну из больниц Москвы, при этом, несмотря на интенсивную терапию, его состояние ухудшалось.

«И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией», — приводят журналисты слова Проценко.

Врач также рассказал, что выявленная бактерия уже тогда давала сигналы, что течение болезни будет очень тяжёлым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

«Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне», — сообщил директор центра «Коммунарка», добавив, что все медицинские решения по этой болезни с самого начала обсуждались мультидисциплинарным консилиумом.

Отмечается, что в медучреждении, в которое доставили Костомарова, он был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, в таком состоянии его перевезли в «Коммунарку».

«Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции», — отметил врач, добавив, что это был единственный шанс постараться спасти жизнь пациенту, при этом все решения принимались совместно с ним и его семьей.

Проценко также сообщил, что в минувшие 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У Костомарова начинает восстанавливаться функция почек.

«И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», — сообщил врач.

Как передавало ИА REGNUM, по словам директора Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергея Царенко, методы лечения российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова были направлены на то, чтобы сохранить ему жизнь. Сейчас в состоянии пациента наблюдается положительная динамика. Костомарова доставили в медучреждение 10 января с пневмонией. Он был подключен к аппарату ЭКМО, у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля поступила информация, что Костомарову ампутировали обе стопы.

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