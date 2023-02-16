Москва, , 09:36 — REGNUM Население российских городов бедствует, достойный уровень жизни наблюдается лишь в Москве и Санкт-Петербурге, считает польская актриса Барбара Брыльска. Об этом она заявила изданию «Абzац».

Барбара Брыльска Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

По словам актрисы, простой народ в России страдает из-за людей, которые заняты делёжкой власти и денег. В регионах ситуация «катастрофична».

«Остальной народ посмотрите, как живёт… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить», — заявила Брыльска.

Ранее 81-летняя Брыльска, исполнившая роль Нади в известной советской комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», посоветовала своей коллеге Лии Ахеджаковой, оставшейся без ролей в театре «Современник», уезжать из России. Эти слова возмутили общественников, они призвали председателя СКР Александра Бастрыкина запретить польской актрисе въезд в Россию.

Вместе с тем Брыльска высказалась против «отмены» русской культуры в западных странах. По её словам, русский народ добрый и романтичный, обладающий «большой» культурой.