Лидер СРЗП Миронов предложил Мишустину приостановить членство России в ВОЗ

Москва, , 09:18 — REGNUM Приостановить членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 февраля Миронов направил соответствующее официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мае 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приостановила все мероприятия, которые проводил расположенный в Москве Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Этот факт подтверждает, что задачи и цели ВОЗ по охране здоровья населения планеты тесно сопряжены с политикой. На основании изложенного предлагаю рассмотреть вопрос о приостановке членства Российской Федерации во Всемирной организации здравоохранения», — отметил Миронов.

Он также обратил внимание на то, что за последние годы деятельность Всемирной организации здравоохранения изменилась в сторону политизации и обслуживания финансовых интересов фармакологических компаний.

ВОЗ действует с 1948 года. Она создавалась для «достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья». ВОЗ проводит активную работу в качестве руководящего и координирующего органа для национальных систем здравоохранения.

«Вместе с тем быстрое распространение COVID-19 в 2020–2021 годах показало неэффективность системы международной координации здравоохранения», — констатировал Миронов.

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