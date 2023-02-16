В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
Днепропетровск, Украина, 16 февраля 2023, 09:14 — REGNUM В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, сообщил 16 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов.
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