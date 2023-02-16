Луганск, , 09:08 — REGNUM Российские войска наносят потери подразделениям ВСУ в районе города Кременная в ЛНР. Украинские солдаты опасаются заходить в местный лес, видеоролик об этом опубликовал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 16 февраля в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас этот лес называется «страна чудес». Зашёл с руками — вышел без», — говорит в кадре военнослужащий ВСУ.

Накануне Марочко заявил, что в районе Кременной идут жестокие бои, по интенсивности сопоставимые с боевыми действиями в Артёмовске. Российские подразделения наступают, занимают выгодные рубежи, позиции ВСУ.