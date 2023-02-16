Севастополь, 16 февраля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Системы ПВО России сбили над Чёрным морем два беспилотника ВСУ, сообщил 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что российские силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку.