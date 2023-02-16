Автобус опрокинулся в кювет на трассе в Ингушетии, погиб один человек
Магас, 16 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В Ингушетии пассажирский автобус опрокинулся в кювет, погиб один человек, сообщили 16 февраля в региональном главном управлении МЧС.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Отмечается, что инцидент произошел на 596-м километре трассы Р-217. Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу.
В результате происшествия погиб один человек, еще семеро пострадали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают другие обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека.
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