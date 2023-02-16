Марочко: бойцы ВСУ грабят население Одесской области

Луганск, , 08:52 — REGNUM Жители Одесской области жалуются на грабежи и вымогательство со стороны военнослужащих ВСУ, выведенных из-под города Соледара в ДНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 февраля в своём телеграм-канале.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Под Одессу, пояснил он, для доукомплектования и боевого слаживания были отправлены остатки украинских подразделений. В окрестностях мест своей дислокации они стали отбирать у населения автомобили и ценные вещи, при этом правоохранители на жалобы жителей не реагируют.

«Отбираются автомобили и ценные вещи с аргументацией — на нужды армии. Никаких расписок боевики не дают», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщил, что у военнослужащих ВСУ нет надлежащих средств маскировки, из-за этого растут потери на линии боевого соприкосновения.