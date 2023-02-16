Москва, 16 февраля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» в зоне проведения специальной военной операции.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчета САУ «Хоста» в зоне проведения спецоперации

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Отмечается, что экипажи боевых машин Центрального военного округа круглосуточно наносят огневое поражение по укрепленным районам ВСУ. При этом доразведку целей и корректировку огня российским артиллеристам обеспечивают беспилотники, а также группы специальной разведки округа.

Поражение целей ВСУ проводится как парами, так и одиночно.

Уточняется, что, отработав по объектам ВСУ, экипажи САО «Хоста» покидают позиции и производят перезарядку артиллерийской установки.

«Можем быстро сменить позицию, можем быстро выдвинуться. Мы всегда находимся непосредственно возле наших ребят, всегда можем их поддержать. Меньше времени требуется на то, чтобы развернуть это орудие, ну и разный тип боеприпасов помогает нам работать на близких дистанциях, до 400 метров. То есть мы можем оказывать поддержку пехоте в застройке, к примеру, если это требуется», — рассказал командир взвода управления.

Как передавало ИА REGNUM, прикрывая подразделения ВС России, младший сержант Фомин сбил самолёт ВСУ.