Мелитополь, 16 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сегодня (16 февраля), начиная примерно с 03:55, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, прозвучало не менее восьми взрывов, которые были слышны во всех частях города.

Также была слышна работа ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения, добавил он.

По предварительной данным, целью прилетов были военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые Киевом для ведения войны. Часть из целей находилась на правом берегу в Хортицком и Ленинском (Днепровском) районах города, заключил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что руководству Украины следует прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС, в том числе перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище. Он отметил, что киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению Днепра. Это Днепровская, Среднеднепровская, Каневская и Киевская ГЭС.

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