Литва прекращает взаимодействие по пропуску транспорта через границу с Белоруссией

Минск, , 08:25 — REGNUM Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению «бесперебойного потока» транспорта через границу, сообщили 16 февраля в белорусском пограничном комитете.

Товарные поезда © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Сотрудничество по данному вопросу осуществлялось на основании документа, который был подписан двумя странами 4 ноября 2019 года, отметили в погранкомитете.

Напомним, ранее в МВД Белоруссии заявили, что Литва с 16 февраля закрывает железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» на границе с Белоруссией до 2024 года.

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