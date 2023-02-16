Минск, 16 февраля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению «бесперебойного потока» транспорта через границу, сообщили 16 февраля в белорусском пограничном комитете.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Товарные поезда

Отмечается, что причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Сотрудничество по данному вопросу осуществлялось на основании документа, который был подписан двумя странами 4 ноября 2019 года, отметили в погранкомитете.

Напомним, ранее в МВД Белоруссии заявили, что Литва с 16 февраля закрывает железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» на границе с Белоруссией до 2024 года.

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