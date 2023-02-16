Курган, , 08:26 — REGNUM В городе Кургане спасатели ликвидируют пожар в административном здании на площади 400 кв. метров. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ по Курганской области.

Пожарный Николай Хижняк © ИА REGNUM

По её информации, пожар вспыхнул в двухэтажном административном здании по ул. Омская, 181. По тревоге были подняты 60 спасателей, привлечено 19 единиц техники.

Уточняется, что, к счастью, никто не пострадал.

«В настоящее время пожар удалось локализовать», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее произошёл пожар у станции метро «Ленинский проспект» в Москве. А в Кирове успешно ликвидирован пожар в Феодоровской церкви.