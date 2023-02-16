Мелитополь, 16 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Руководству Украины следует прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС, в том числе перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище. Об этом заявил 16 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Запорожская АЭС

Он отметил, что киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению Днепра. Это Днепровская, Среднеднепровская, Каневская и Киевская ГЭС.

«Как минимум каскад из четырёх ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Снижение уровня воды может обернуться экологической катастрофой для местной фауны, а также угрожает работе ЗАЭС. МАГАТЭ, международные экологические и правозащитные организации должны отреагировать, остановить обезумевшие киевские власти, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каховском водохранилище, на берегу которого находится ЗАЭС, значительно снизилось количество воды, в том числе из-за искусственного сдерживания стока с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Эти водохранилища находятся на подконтрольной Киеву территории.