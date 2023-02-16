Марочко: потери в рядах ВСУ растут из-за проблем с маскировкой
Луганск, 16 февраля 2023, 08:19 — REGNUM Потери украинских подразделений, непосредственно участвующих в боях, растут из-за нехватки средств маскировки. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 февраля в своём телеграм-канале.
Маскировочные халаты зимнего образца военнослужащим ВСУ не выдают. Имеющиеся средства маскировки быстро приходят в негодность из-за низкого качества, рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
«Данный факт приводит к демаскировке украинских военнослужащих на позициях и увеличению потерь», — написал Марочко.
Командование после запросов личного состава о выделении необходимого количества средств маскировки заявило, что приобретать их военнослужащие могут за свой счёт.
Ранее Марочко рассказал, что в районе города Кременная в ЛНР военнослужащие ВСУ минируют территорию и тела сослуживцев при отступлении.