Москва, 16 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции младший сержант Алексей Фомин сбил вражеский самолёт с боекомплектом, который направлялся в район расположения российских подразделений. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Александр Гальперин/РИА Новости Алексей Фомин

По её информации, российский военнослужащий выполнял боевую задачу по прикрытию парашютно-десантных, мотострелковых, танковых подразделений Вооружённых сил России от ударов воздушного противника. Фомин находился на передней линии обороны на оборудованной замаскированной позиции и осуществлял наблюдение за воздушным пространством.

Отмечается, что в какой-то момент младший сержант зафиксировал приближение вражеского самолёта, он осуществил пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса. В результате ракета попала в воздушную цель, самолёт загорелся и упал в лесополосе.

«В результате профессиональных действий младшего сержанта Алексея Фомина был сбит вражеский самолет с боекомплектом, направлявшийся в район расположения наших подразделений», — сообщает пресс-служба.