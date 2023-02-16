Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Всё внимание президента США Джо Байдена направлено на Украину, а не на последствия утечки химикатов в штате Огайо. Об этом политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен написала в своём микроблоге в Twitter.

Место схода с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо © NTSB/XinHua/Global Look Press

По её словам, в Огайо после схода с рельсов поезда с химикатами назревает настоящий кризис, а президент Байден и министр транспорта США Пит Буттиджич «пропали без вести».

«Может быть, если бы поезд сошёл с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!» — возмутилась Ларен.

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Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожная авария, в результате которой опрокинулись и загорелись цистерны с химическими веществами, произошла в районе городка Ист-Пэлестайн в начале февраля. Происшествие сравнили с Чернобыльской катастрофой. Американские власти призывают к спокойствию, однако экоактивисты предупреждают об угрозе распространения опасных веществ по воде и по воздуху. В районе аварии гибнут рыба и домашние животные.