Донецк, 16 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 16 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике зафиксировали обстрел ВСУ со стороны Константиновки. Ракеты прилетели в город Енакиево.

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