16 Февраля
 
9:48

FT: конфликт на Украине опустошил запасы вооружения в Европе

Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, пишет газета Financial Times.

9:45

Конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих столицах министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось, склады и даже «свалки» пусты, пишет газета Financial Times.

9:14

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, сообщил 16 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак.

9:05

Главное за 15 февраля:

  • На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

  • В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

9:03

ГероиZ: Сергей Фомин.

9:02

Два беспилотника сбиты над морем в Севастополе, средства ПВО продолжают работу — Развожаев.

9:00

Два беспилотника ВСУ сбиты над морем в Севастополе

Системы ПВО России сбили над Чёрным морем два беспилотника ВСУ, сообщил 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

8:52

Нидерланды поставят Украине 20 тысяч снарядов для немецких танков Leopard 2. По подсчетам португальцев, это меньше, чем на месяц боев.

8:51

ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных арсеналов — обозреватель издания Politico Пол Маклири.

По его словам, теперь США «уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя». Солдатам ВСУ советуют полагаться не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск.

8:45

Боец группы «Вагнер» заявил о серьёзных потерях ВСУ в Соледаре. Они в 6–7 раз превысили число погибших и раненых со стороны штурмовавших город.

«Соотношение потерь получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника семь к одному нашему», — заявил РИА Новости боец группы «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос.

8:45

Минобороны РФ показало применение артиллерийских орудий «Хоста»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что экипажи боевых машин Центрального военного округа круглосуточно наносят огневое поражение по укрепленным районам ВСУ. При этом доразведку целей и корректировку огня российским артиллеристам обеспечивают беспилотники, а также группы специальной разведки округа.

8:45

Заявление ФРГ о меньших, чем предполагалось ранее, объёмах поставок Киеву танков Leopard 2A6 говорит о провале политики Запада по поддержке Украины, пишет Bloomberg.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сказал, что 14 этих машин сможет отправить Берлин и ещё три передаст Португалия — это всего полбатальона.

При этом в конце января немецкие власти обещали, что в кратчайшие сроки Киев должен получить два батальона Leopard 2A6 (80 танков).

8:39

Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Ночью 16 февраля во временно оккупированном Киевом Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:35

Бьем точно в цель: командир взвода управления рассказал о боевой работе расчета САУ «Хоста» в зоне проведения спецоперации.

8:34

«Я решительно против», — президент Болгарии Радев высказался насчет поставок вооружений на Украину.

«Люди, ничего не понимающие в военном деле, делают все возможное, чтобы втянуть нас в процессы эскалации, которые они не могут контролировать», — заявил политик.

8:33

Конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами США. Такое мнение в эфире телеканала Fox News обнародовала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

По ее словам, украинский конфликт превращается в очередной Афганистан, и Пентагону пора задуматься, какова его конечная цель. По словам Коффлер, у США нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта.

8:32

Объект критической инфраструктуры пострадал во Львовской области.

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

8:31

Администрация Байдена выступает категорически против отправки истребителей Киеву — постпред США при НАТО Джулианн Смит.

Однако она отметила, что каждая страна альянса вправе сама решать, «какой вклад она хочет внести» в происходящее на Украине.

8:31

ЕС намерен предложить генсеку ООН Гуттеришу стать посредником по организации переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Выступая в Страсбурге, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что хочет попросить Генассамблею содействовать в урегулировании, «что до сих пор не удалось».

Боррель считает, что «война будет решена этой весной и этим летом».

8:30

Издание Washington Post отмечает, что к годовщине СВО 24 февраля США намерены выделить Киеву 10 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Также будут введены новые санкции против РФ.

Но, по данным источников газеты, обещания Вашингтона поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, но не объемов помощи.

8:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не поощряет Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом.

В администрации США считают, что Москва может счесть наступление Украины на полуостров пересечением «красной линии», сообщила газета Politico.

8:22

Прикрывая подразделения ВС России, младший сержант Фомин сбил самолёт ВСУ

В ходе специальной военной операции младший сержант Алексей Фомин сбил вражеский самолёт с боекомплектом, который направлялся в район расположения российских подразделений. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По её информации, российский военнослужащий выполнял боевую задачу по прикрытию парашютно-десантных, мотострелковых, танковых подразделений Вооружённых сил России от ударов воздушного противника.