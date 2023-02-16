На портале «Госуслуги» запустили сервис, позволяющий подтвердить личность через NFC

Москва, , 08:00 — REGNUM На портале «Госуслуги» появится возможность подтверждать личность с помощью смартфонов, оснащённых NFC-модулем. Сервис уже функционирует в тестовом режиме, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Госуслуги Mosreg.ru

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Услуга получила название «Подтверждённое фото». Ею можно пользоваться при необходимости предоставить паспорт или подтвердить возраст в магазине или офисе.

«Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем», — отметили в ведомстве.

Технология безопасна и гарантирует защищённость данных пользователей, подчеркнул ранее глава Минцифры Максут Шадаев. Использование сервиса согласовала Федеральная служба безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шадаев сообщил об усовершенствовании системы защиты данных «Госуслуг». Будет введена двухфакторная аутентификация.