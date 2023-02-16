Nature: ученые рассказали о последствиях таяния «Ледника судного дня» для океана

Лондон, , 07:53 — REGNUM Британские учёные заявили, что «Ледник судного дня» в Западной Антарктиде стремительно тает из-за теплой воды — на 1,5 градуса превышает температуру замерзания. Его таяние грозит повышением уровня моря на 3 метра.

Антарктида Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это то, о чем мы все должны быть очень обеспокоены», — считает научное сообщество.

Окончание таяния ледника Туэйтса грозит повышением уровня Мирового океана на полметра, это может дестабилизировать состояние соседних ледников. Выводы ученых опубликовал британский журнал Nature.

Размер ледника сопоставим с размером штата Флорида. В научной среде его называют «Ледником судного дня».

Теплая вода проникает в трещины и другие отверстия в нижней части ледника, в связи с чем он тает со скоростью 30 метров в год. Температура воды у ледника была на 1,5 градусов выше температуры замерзания.

«Туэйтс действительно держится сегодня своими «ногтями». Мы ожидаем больших изменений в ближайшем будущем, как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе», — сказал морской геофизик Роберт Лартер.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности сказал, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для стран мира.