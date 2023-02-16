СЦКК: ВСУ обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике
Енакиево, ДНР, 16 февраля 2023, 07:43 — REGNUM В Донецкой Народной Республике зафиксировали обстрел ВСУ со стороны Константиновки. Ракеты прилетели в город Енакиево, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ДНР.
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Снаряды были запущены из РСЗО HIMARS. Атака зафиксирована в 01:45 по местному времени.
«Выпущено 4 ракеты из РСЗО HIMARS», — проинформировали в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили по Макеевке одну ракету AGM-88 HARM производства США и пять ракет из РСЗО HIMARS по Иловайску.