Енакиево, ДНР, 16 февраля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике зафиксировали обстрел ВСУ со стороны Константиновки. Ракеты прилетели в город Енакиево, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ДНР.

dvidshub.net HIMARS

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Снаряды были запущены из РСЗО HIMARS. Атака зафиксирована в 01:45 по местному времени.

«Выпущено 4 ракеты из РСЗО HIMARS», — проинформировали в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили по Макеевке одну ракету AGM-88 HARM производства США и пять ракет из РСЗО HIMARS по Иловайску.