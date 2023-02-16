Вашингтон, 16 февраля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Россия не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко, комментируя заявление представителя Госдепартамента Штатов Неда Прайса, который попытался опровергнуть обвинения в причастности американских властей к организации диверсии на газопроводах.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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Гиренко при этом не исключил, что на морском дне могли остаться неразорвавшиеся снаряды.

Он также назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, Нед Прайс заявил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» нужно оставить странам, в чьей юрисдикции находится ЧП.

Журналист Сеймур Херш уверен, опасения, что некоторые страны Европы могут отказаться поддерживать санкции против России из страха перед приближающейся зимой, могли стать причиной того, что президентом США Джо Байденом было принято решение о подрыве газопроводов «Северный поток».