Глава ВОЗ заявил о необходимости раскрытия источника появления COVID-19

Берн, , 07:22 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения собираются предпринимать дальнейшие попытки расследования причин появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, до тех пор, пока эта работа не увенчается успехом. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве (Швейцария) генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«У этой проблемы есть научная и моральная составляющие», — аргументировал он позицию руководства организации.

Гебрейесус заверил, что работа в этом направлении продлится до тех пор, пока не будет получен ответ на вопрос о происхождении инфекции. С этой целью ВОЗ направила в КНР письменную просьбу о сотрудничестве в сфере анализа появления SARS-CoV-2. Цель учёных — понять, где и когда впервые был обнаружен вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ опровергли приостановку расследования происхождения коронавируса. В организации ждут доступа к сведениям из Китая для продолжения работы по этому вопросу.