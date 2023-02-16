Лондон, 16 февраля, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Британская компания Glaxo, которая выпускала лекарство от язвы и изжоги, знала о канцерогенности таблеток 40 лет, но не сообщала об этом, продолжая реализацию. О повышенном риске заболевания раком при приеме лекарства, в составе которого был NDMA, стало известно пару лет назад. Об этом пишет Bloomberg.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

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Британская компания Glaxo выпускала лекарство Zantac с 1978 года. Действующим веществом был ранитидин. Ученые выяснили, что препарат содержит канцероген, весной 2020-го американский регулятор запретил выпуск и прием препарата.

Отмечается, что более 70 тыс. пациентов подали на компанию в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений американской фармацевтической компании Viatris о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток в России обеспечили технологическую возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил с различных стадий.