Политик из США Массаро удалил фото с изображением Бандеры ради польско-украинской дружбы

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Фотографию, на которой была нашивка с изображением организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, удалил из соцсетей старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Польша. Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пост был размещён в Twitter. На фото также была эмблема организации «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую вступают последователи Бандеры.

«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — объяснил своё решение американский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры. В Варшаве относятся к таким упоминаниям «критично и негативно», напомнил он.