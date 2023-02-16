Политический советник из США удалил фото с Бандерой по просьбе друга-поляка
Вашингтон, 16 февраля 2023, 07:12 — REGNUM Фотографию, на которой была нашивка с изображением организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, удалил из соцсетей старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
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Пост был размещён в Twitter. На фото также была эмблема организации «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую вступают последователи Бандеры.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры. В Варшаве относятся к таким упоминаниям «критично и негативно», напомнил он.